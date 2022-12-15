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أوّل تعليق لرئيس الوزراء الآيرلندي على حادثة العاقبية

15
DECEMBER
2022
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علّق رئيس الوزراء الآيرلندي مايكل مارتن، على حادثة مقتل الجندي الإيرلنديّ من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وقال رئيس الوزراء الآيرلندي: "نعمل في بيئة عدائية صعبة".

وتعرّضت آلية من اليونيفيل لإطلاق نار في منطقة العاقبية جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل جنديّاً إيرلنديّاً.

وتم إطلاق نار على الآلية التابعة لليونيفيل، وذلك أثناء مغادرتها مكان الحادث محاولة الإنسحاب من موقع الإشكال.

واعتراض الآلية، أتى من قبل أهالي المنطقة وذلك لاعتمادها مساراً غير مسارها العادي ما أدى إلى وقوع حادث سير تسبب بانقلاب الآلية.

وأعلنت قوات الدفاع الإيرلندية، في بيان، أنّ "جنديّاً إيرلنديّاً من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قُتل في لبنان، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عندما تعرّضت قافلة مكونة من مركبتين مدرّعتين، تقلّ ثمانية جنود وكانت متجهة نحو بيروت، لنيران أسلحة خفيفة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف البيان، أنّ "فرداً آخر من قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان (اليونيفيل) حالته خطرة، بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقّى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة".

وقالت قوات الدفاع الإيرلندية: "نؤكد ببالع الأسى مقتل أحد جنودنا في قوات حفظ السلام في واقعة خطرة في لبنان الليلة الماضية".

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