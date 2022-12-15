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من منزله... يروّج المواد الممنوعة في جونية ومحيطها

15
DECEMBER
2022
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صدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بيان أشارت فيه إلى أنه "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في محلّة جونية والمناطق المجاورة، وبتخزين كميّة من المخدّرات المعدّة للتّرويج في منزله".

وأضاف البيان، "على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّة المذكور وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته ومكان إقامته في جونية، وهو المدعو: ع. ق. (من مواليد عام 1989، سوري) بتاريخ 07-12-2022 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشّعبة مداهمة لمنزله بعد التأكّد من وجوده بداخله، حيث أوقف وبرفقته المدعو (م. ش. من مواليد عام 2004، سوري).

وتابع، "بتفتيش المنزل، تم ضبط كميّة من المخدّرات، على الشّكل التّالي: /871/ حبّة "كبتاغون" -كيسين يحتويان مادّة الماريجوانا -/45/ كيسًا شفّافًا بداخل كل كيس كميّة من حشيشة الكيف - علبتين بلاستيكيتين بداخلها مادّة باز الكوكايين - مبلغ مالي".

ووفق البيان، "بالتحقيق مع الأول، اعترف بما نُسِبَ إليهِ لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ من الزّبائن في جونية والمناطق المجاورة، وأنّه يقوم بتخزينها في منزله تمهيداً لترويجها، كما وأنّه ينشط لصالح أحد التجار لقاء بدل مادي، وأنّ الثاني حضر إلى لبنان للعمل معه في مجال الترويج، وقد اعترف الأخير أيضًا بما نُسِبَ إليه، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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