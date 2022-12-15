خاصّ- مؤتمر عمّان ٢: الرئاسة تحضر.. لكن الكهرباء أولوية!

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خاص tayyar.org

يحضر الشأن اللبناني في مؤتمر بغداد ٢ لدول جوار العراق المقرر أن يلتئم في عمّان بين ٢٠ و٢٢ كانون الأول الجاري.

وكشفت مصادر ديبلوماسية رفيعة أن الفريق الرئاسي الفرنسي في طور إعداد العناوين اللبنانية التي سيثيرها، لافتة الى أن عنوان انتخاب رئيس للجمهورية سيحضر في المناقشات لكن من دون كبير أمل ببلورة حل.

وأشارت الى أن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يكتفي بالعنوان السياسي، بل سيؤكد أهمية مساعدة لبنان بما يتخطى مسألة المداواة الموقتة القائمة منذ فترة، وسيثير تحديدا مسألة ضرورة علاج موضوع الطاقة عبر تسريع إتفاقيّ الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وتخطي أي عثرات لا تزال قائمة.

وتبيّن أن المسؤولين الفرنسيين مرتاحون الى الإجراءات التي تتخذها وزارة الطاقة في هذا السياق.