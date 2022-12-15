غذاء لهيئة كولكو اوتاوا في مطعم المزاج بمناسبة عيد الميلاد

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أقامت هيئة كولكو اوتاوا غذاء في مطعم المزاج بمناسبة عيد الميلاد المجيد و قد حضره بالإضافة إلى منسق كولكو-كندا المهندس جهاد داود و منسق هيئة اوتاوا السيد طوني عون، كل من عضو المجلس الوطني في كندا السيد شربل مطر، مسؤولة لجنة شؤون المرأة السيدة نينا عنيد عارج و باقي أعضاء الهيئة و عدد من المنتسبين والمناصرين.

و قد كان الأطفال على موعد مع ساحر أدخل البهجة الى قلوبهم مدة ٤٠ دقيقة مصاحبا" بمجيئ بابا نويل ليوزع الهدايا على الأولاد.

من ثم قامت الهيئة بتكريم نساء التيار و ذلك بقيام سانتا بتوزيع هدية لكل امرأة مشاركة في الحفل.

في نهاية الاحتفال، تم تقطيع قالب الحلوة متمنين للجميع أعيادا" مجيدة.