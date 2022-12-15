إطلاق نار على قافلة لقوّات "اليونيفيل"... قتيل و3 جرحى!

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أعلنت قوات الدفاع الإيرلندية، في بيان، أنّ "جنديّاً إيرلنديّاً من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قُتل في لبنان، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عندما تعرّضت قافلة مكونة من مركبتين مدرّعتين، تقلّ ثمانية جنود وكانت متجهة نحو بيروت، لنيران أسلحة خفيفة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



وأضاف البيان، أنّ فرداً آخر من قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان (اليونيفيل) حالته خطرة، بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقّى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة".



وقالت قوات الدفاع الإيرلندية: "نؤكد ببالع الأسى مقتل أحد جنودنا في قوات حفظ السلام في واقعة خطرة في لبنان الليلة الماضية".

ومساء أمس، حصل إشكال في منطقة العاقبية بين أهالي المنطقة وقوّة من "اليونيفيل"، وذلك على إثر اعتراض الأهالي على مسار الدورية.