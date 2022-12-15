4 مواقع "زحلية" على لائحة السياحة المحلية والعالمية

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أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار من مطرانية سيدة النجاة، ادراج اربعة مواقع زحلية على لائحة السياحة المحلية والعالمية هي: منزل المكرّم الأب بشارة ابو مراد، المتحف البيزنطي في مطرانية سيدة النجاة، مكتبة البلدية وحديقة الشعراء ( الممشية).



كلام الوزير نصار جاء خلال زيارته الى مطرنية سيدة النجاة في زحلة، ضمن جولة له على مدينة زحلة.



وشكر الوزير نصار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم والحضور حسن الاستقبال، وقال: "زيارتي لزحلة اليوم لن ادرجها في اطار الزيارات المنظمة، هذه زيارة عفوية بمبادرة وتنسيق من صديقي المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود. في الفترة الأخيرة نشطت في لبنان وبشكل خاص في فترة الكورونا، كل انواع السياحة الداخلية ولمسنا ان كل منطقة في لبنان لها ميزاتها الخاصة من مقومات سياحية وغيرها".

وأضاف، "في هذه الزيارة القصيرة لزحلة ادرجنا اربعة مواقع على الخارطة السياحية العالمية وهذه المواقع هي : بيت المكرم الأب بشارة ابو مراد، المتحف البيزنطي في مطرانية سيدة النجاة، مكتبة البلدية وحديقة الشعراء (الممشية)، واعطينا اهتماماً خاصاً بموضوع الأدلاء السياحيين وضرورة منحهم شهادات اعتماد من وزارة السياحة لإستقبال السياح، والدروب السياحية التي نظمتها احدى الجمعيات سندرجها ضمن طريق الجبل اللبناني من اجل تنشيط السياحة الزحلية. كما انموضوع بيوت الضيافة مهم جداً".



وتابع، "انشأت نقابة اصبح عدد المنتسبين اليها اكثر من 150 بيت ضيافة في لبنان. وكلكم يعلم ان بيوت الضيافة اليوم لا تحل مكان الفنادق، انما عالمياً اصبحت بيوت الضيافة تستقطب العدد الأكبر من السياح، وهي تخلق فرص عمل في المنطقة المتواجدة فيها مع نشاطات مختلفة من شأنها ان تنمي الإقتصاد المحلي في كل المناطق."



وأردف: "في الشق السياسي، ناديت ومازلت باللامركزية الإدارية المالية الموسعة التي هي من ضمن وثيقة الوفاق الوطني في الطائف ومن الضروري جداً تطبيقها. انا ابن الكنيسة وانسان مؤمن وأمارس ديانتي حسب قناعاتي، لكن زحلة لديها طابع نموذجي أحبه جداً. التعدد الطائفي الموجود فيها، الألفة والمحبة بين اهل زحلة، وسعادة المحافظ قال منذ قليل، انه من يكون على رأس ادارة مدينة زحلة تصبح ادارة مناطق اخرى سهلة بالنسبة له، وهذا الأمر ينعكس على النواب، اذا هناك تعاون بين البلدية والنواب واليوم موجود معنا نواب من مختلف الانتماءات السياسية نراهم منفتحين ومعتدلين، تستطيع ان تتحاور معهم ، نتمنى أن يكونوا على قدر تطلعات الشعب ويتضامنوا على التفاهم والحوار."



وزاد: "اليوم استكملنا حملة "اهلا بهالطلة" التي اطلقناها في فصل الصيف بحملة "عيدا عالشتوية"، ونأمل حسب دراساتنا ان يصل الى لبنان لغاية اول اسبوع من كانون الثاني اكثر من 600 الف زائر 22 في المئة منهم اجانب وستدخل كتلة نقدية الى لبنان اكثر من مليار دولار نقداً. لبنان بلد غني لديه مقومات، يستقطب جميع المنتشرين الذين لم نكذب يوما عليهم. قلنا لهم ليس لدينا كهرباء ولا انترنت، الطرق تقفل احياناً، ومع ذلك كلهم اتوا، وهذا يعني ان لبنان بلد غني جداً، لبنان بلد منهوب واموال المودعين تبخرت بسبب سوء الإدارة والمسؤولية تتوزع على الجميع بنسب معينة".



وقال: "أتمنى ان تحمل الأعياد المجيدة بارقة امل للبنانيين ويحل السلام والأمان، لأنه بالمحبة والتفاهم تستطيع ان تنشلنا من الوضع الراهن، واعدكم قريباً ضمن سياحة النبيذ التي تحدث عنها سعادة المدير العام سنطلق في اذار المقبل بين زحلة والبقاع العربي اطول طاولة تذوق للنبيذ في العالم، ستمتد على 1200 متر يجمع عليها انتاج 60 منتجا للنبيذ مع كل بلدان البحر المتوسط، حيث سيكون هناك تبادل تجاري وثقافي وخبرات. هذا المشروع ادرجناه ضمن خطة لبنان للعالمية".



وختم نصار، بالقول: "لبنان اصبح عضواً في مجلس اوروبا للمسارات الثقافية التي تضم مسار طريق النبيذ الذي يقطع في لبنان وبالتأكيد في زحلة والبقاع الغربي، ومن هنا عندما ندرج موقعاً على خارطة السياحة العالمية، يعني انه سينشر في كل وسائل التواصل الإجتماعي والموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس اوروبا للمسارات الثقافية. وكل شركات السياحة والسفر لمسوا ان هذا الموضوع نشّط السياحة في المناطق، والسائح الأجنبي عندما يأتي الى لبنان يعرف ان هناك اماكن غير الروشة وبعلبك وجبيل".