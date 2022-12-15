طقس بارد.. أمطار.. وثلوج

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تؤثر حالياً على لبنان كتل هوائية رطبة، والطقس متقلب اليوم مع تساقط بعض الامطار، استقرار بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال العالية. يستقر الطقس تدريجياً بعد الظهر ليعود الاستقرار الكلي ليلاً ويستمر لغاية الثلاثاء، أما الاسبوع المقبل فهناك احتمال أن يكون الطقس بارداً.

في تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢١ درحة، بقاعاً بين ٧ و ١٦ ، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٥.

- الجو : غائم ومطر خاصة بعد الظهر.

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪.

- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa.

- الرؤية جيدة تسوء محليا بسبب الضباب.

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مستقر غائم جزئياً، والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢٢ درحة ساحلا وبين ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.

السبت: مستقر قليل السحب والحرارة وتتراوح بين ١٥ و ٢٣ درحة ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.