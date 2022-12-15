"بورصة وهمية": هروب "المراهنين" يكشف المستور في تداولات الدولار

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تناقل خبر "هروب عدد كبير من الصرافين وأصحاب المراهنات في عدد من المناطق اللبنانية وتحقيق خسائر بملايين الدولارات" عبر وسائل التواصل الإجتماعي بعدما تخطى سعر صرف الدولار أمس رقما عتبة الـ43 ألف ليرة.



وأصدرت نقابة الصرافين في لبنان بيانًا توضيحيًا أشارت فيه إلى أن كلمة "صرافين" وردت في بعض المواقع الإخبارية تحدثت عن مشاكل مالية تعرض لها بعض المتعاملين بأعمال الصرافة من دون ترخيص لا تمت إلى الصرافين الشرعيين المرخص لهم بصلة، مهيبة بالسلطات المعنية ضبط المخالفات.



وفي السياق، أكد رئيس نقابة الصرافين في لبنان أنطوان مارون لصحيفة "نداء الوطن" أن "النقابة ليس لها علاقة بهؤلاء الذين أطلق عليهم إسم صرافين، فالمنضوون في النقابة يعملون وفقًا للقانون".

وحول نوعية الصرافين المعنيين في البيان، قال إنها مجموعات تعمل معًا على ما يسمى بالكشف ولا تواصل أو علاقة لنا معها لا من قريب ولا من بعيد، فيتداولون من خلال بيع وشراء مبالغ كبيرة من المال في بورصة وهمية".