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قاربَ مصدر ديبلوماسي عربي تطورات المشهد الداخلي اللبناني، بنبرة السوداوية. وقال : "يؤسفني أن أقول إنّ ما نراه من تعقيد مُتسارع في المشهد السياسي اللبناني جعلنا خائفين فعلاً على لبنان، اقول بصراحة نحن نشعر بالحزن ونحن نرى لبنان وقد بلغ هذا المستوى من التعقيد والاختلاف بين فئاته السياسية".



وتناول المصدر الديبلوماسي العربي باستغراب بالغ ما سَمّاه "تفشيل الحوار وسقوط منطق التوافق، فمع الأسف هذا الامر يُفاقم ازمة لبنان ويرتّب أثماناً باهظة ينبغي تداركها، ونحن نرى حجم معاناة الشعب اللبناني".



وقال لـ"الجمهورية": "نكرر القول انّ مصلحة لبنان واللبنانيين منطلقها الاساس وقاعدتها الاساس، الاتفاق فيما بينهم على انتخاب رئيس لبنان، وهذا ما سنؤكد عليه تكراراً مع القيادات والمراجع اللبنانية".

ورداً على سؤال قال المصدر الديبلوماسي: "بكل صراحة إنّني لا أملك أيّ معطى يؤكّد وجود أيّ مسعى، على الأقل عربي، مباشر او قريب او في المدى المنظور او البعيد، مرتبط بالملف الرئاسي في لبنان".