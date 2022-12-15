الوطن السورية: الاحتلال الإسرائيلي يقر باستهداف قافلة نفط إيرانية في البوكمال متجهة إلى لبنان

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الوطن السورية: أقر كيان الاحتلال الإسرائيلي أمس بتنفيذ مقاتلاته الشهر الماضي عدواناً استهدف قافلة صهاريج إيرانية محملة بالنفط في منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور وهي في طريقها إلى لبنان بعد قدومها من الأراضي العراقية، زاعماً أن أحد الصهاريج كان محملاً بأسلحة.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي قوله: إنه «كان يمكن ألا نعلم قبل عدة أسابيع بشأن القافلة التي عبرت من العراق إلى سورية، وكان يمكن ألا نعلم ماذا يوجد فيها، وكان يمكن ألا نعلم أن بين 25 شاحنة، هذه هي الشاحنة، الشاحنة رقم 8 هي الشاحنة المحملة بالأسلحة، ولهناك أيضاً ينبغي إرسال الطيارين».

كما أقر كوخافي بأن غارات الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة منذ سنوات كثيرة وتجري في سورية بالأساس، مشيراً إلى أن هذه الغارات تجري في لبنان أيضاً وفي أماكن أخرى، لكن مركزها في سورية.

وفي الثامن من الشهر الماضي شنت طائرات مسيرة عدواناً جوياً استهدف قافلة صهاريج إيرانية محملة بالنفط في منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور وهي في طريقها إلى لبنان بعد قدومها من الأراضي العراقية، واتهمت طهران حينها الولايات المتحدة الأميركية التي تحتل منطقة التنف على الحدود مع العراق باستهداف القافلة وأكدت عدم وقوع ضحايا.