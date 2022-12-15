عناوين الصحف ليوم الخميس 15 كانون الأول 2022

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الأخبار: سوريا: أميركا تصعّد حرب التجويع

الفاتيكان للراعي: التدويل يضرّ بالمسيحيين



اللايقين يكبح إسرائيل التي تمتلك كل أسباب شنّ العدوان: حتمية الحرب... غير حتمية



المغرب يتعملق... ويخسر أمام فرنسا





الديار: الملفات رُحـّلت الى ٢٠٢٣ وتقارير أمنية تُـحذر من الإنفجار الاجتماعي والفوضى

ميقاتي للراعي : لا جلسات للحكومة ووزراء التيار يحضرون اللقاء التشاوري غداً

البناء: ماكرون ليلة الميلاد في بيروت ويلتقي بري وميقاتي… حول إدارة الفراغ آخر جلسة رئاسية هذا العام… والجلسات الحكومية مؤجلة حتى العام الجديد القومي : نشعر بأوجاع الناس وندعو للحوار…وفهمي : 3500 منظمة مخترقة للفتن



نداء الوطن: "حزب الله" حريص على "مار مخايل" لكنه يرفض تحويله "مادة ابتزاز"

"خميس الشغور": التعطيل "سيّد نفسه"!



اللواء: حراك خارجي لانتخاب رئيس ضمن تفاهمات حكومية وإصلاحية

جلسة «الترفيه» العاشرة خاطفة ولا جلسات للحكومة.. وأمن الأعياد ضمن خطة شاملة

النهار: الأزمة "من سنة لسنة" بعد الجلسة العاشرة



الجمهورية: لا تفاهمات داخليًا ولا مبادرات خارجيًا



l'orient le jour: Depuis son retour de Riyad, Mikati se voit pousser des ailes