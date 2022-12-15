أسرار الصحف ليوم الخميس 15 كانون الأول 2022

A + A -

البناء: خفايا وكواليس



كواليس

يقول دبلوماسي أوروبي يتابع الموقف السعودي إن كل ما يقال عن تصور سعودي للملف الرئاسي او لكل ما يتصل بالملف اللبناني غير صحيح ويقوم على تمنيات وتحليلات ومبالغة بقراءة حركة السفير السعودي الذي يعبر عن إطلاق يده دون ضوابط ليس تنفيذاً لسياسة بل تعبير عن غياب السياسة.



خفايا

قال مصدر سياسي على صلة بالمناخات الرئاسية والاتصالات الدائرة حولها إن المساعي القطرية لا تترجم تفويضاً أميركياً ولا تحظى بأكثر من قبول أميركي بمنحها فرصة إذا توصلت الى نتيجة إيجابية في تأمين تسويق اسم قائد الجيش العماد جوزف عون لدى الأطراف المعنية وخصوصاً حزب الله



نداء الوطن: خفايا

ربطت مصادر موثوقة بين ما حصل في «سيستيم» الجمارك وأدى الى توقف العمل فيه، وبين فضيحة إدخال شحنة من الهواتف الخلوية وفق تسعيرة الـ1500 للدولار، علماً أنّ الشحنة أُدخلت بعد سريان العمل بالدولار الجمركي وفق التسعيرة الجديدة، ورأت في ما حصل عملاً تخريبياً.

يتردد أنّ رئيس هيئة الشراء العام جان العلية سيتخذ موقفاً حازماً من منح أحد المتعهدين تنظيف مجرى نهر الكلب الغني بالرمال من دون إجراء مزايدة وفقاً للأصول من قبل وزارة الطاقة.

في ضوء تزايد عمليات سرقة المنازل والمحلات ليلاً خصوصاً في المناطق المتنية الجبلية، لوحظ أنّ أصحاب بعض الشقق وغرف الإيجار، فرضت على شاغليها من غير الجنسية اللبنانية، دفع زيادات كبيرة مع منحهم مهلة قصيرة للاخلاء في حال عدم تسديدها اعتقاداً منهم بأنها أسرع وسيلة لدفعهم إلى المغادرة بعد التشكيك بسلوكيات بعضهم واتهامهم بأنهم وراء تنفيذ السرقات.





اللواء: أسرار

همس

يروي قادمون من عاصمة كبرى أن لا أثر لأزمة الطاقة العالمية فيها، إذ أن أسعار المحروقات هي الأدنى منذ عشرات السنين!



غمز

قرر مرجع كبير تفعيل التنسيق مع حزب حليف تاريخياً، تحسباً لخطوات مفاجئة خلال شهر شباط المقبل.



لغز

هبطت اسعار العقارات المبنية في بيروت الى درجة الضعفين وأكثر، قياساً على العقدين المنصرمين!