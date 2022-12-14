مونديال قطر: جبيل تبث المباراة النهائية عبر شاشة عملاقة بمبادرة من وزير السياحة

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تدخل مدينة جبيل المدن التي ستشهد رسميا نقلا للمباراة النهائية لمونديال قطر، والمقررة الساعة الخامسة عصر الاحد 18 كانون الاول من ملعب لوسيل في قطر، والتي وضعت الارجنتين نفسها أحد طرفيها.



الخطوة جاءت بمبادرة من وزير السياحة ابن مدينة جبيل المهندس وليد نصار، الذي وبحسب رئيس المجلس البلدي للمدينة المهندس وسام زعرور، تولى تأمين الحقوق الخاصة ببث المباراة في ساحة عامة، من قبل الشركة مالكة حقوق بث المباريات من قبل شبكة "بي ان سبورتس" القطرية، مالكة الحقوق في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.



وتحدث زعرور عن مبادرة من الوزير نصار، وقيام شركة "وردية هولدينغ" للمحروقات لصاحبها المهندس ايلي جوزف باسيل (مالك امتياز شركة كهرباء جبيل) وابن بلدة الفيدار الساحلية في القضاء عبر نجله يوسف ماليك بتأمين التجهيزات الخاصة بالحدث من شاشة عملاقة بطول ستة أمتار وعرض خمسة أمتار، وتجهيزات خاصة بالصوت ومؤثرات.



ستوضع الشاشة في الساحة الرئيسية للمدينة مقابل شجرة الميلاد العملاقة، في المكان الذي اشتهر سابقا باسم محطة كلاب للمحروقات.



لا كراسي، بل أجواء رياضية بعيدا من الرسميات، ومتابعة للمباراة "ع الواقف" من قبل الحضور الذين سيتقدمهم الوزير نصار وفعاليات "وأهلا وسهلا بالجميع" عبارة كررها رئيس البلدية.



وكشف زعرور عن إجراءات خاصة بالسير، منها قطع الطرق المؤدية الى الساحة نزولا من الشارع الروماني ومن الجهة الشمالية من مفرق الميناء، الى نشر رجال الشرطة البلدية والتنسيق مع الأجهزة الامنية لتأمين المكان اثناء المباراة وبعدها.



وذكر زعرور ان "الراغبين بالمتابعة يستطيعون الإفادة من خدمات المطاعم في المدينة، التي ستعمل كالمعتاد، خصوصا في يوم الاحد وفي فترة الذروة في أيام الميلاد، علما ان جبيل تعهد حركة سياحية على مدار السنة وطوال أيام الاسبوع".



وبذلك تدخل المدينة لائحة المدن العالمية التي ستبث المباراة عبر شاشة عملاقة، وفي طليعتها العاصمة الارجنتينية بوينس أيرس، التي يخوض منتخبها المواجهة بقيادة نجمه ليونيل ميسي.



الفرجة للجميع من عشاق الفوتبول الذين سيقصدون مدينة الحرف.