living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مونديال قطر: جبيل تبث المباراة النهائية عبر شاشة عملاقة بمبادرة من وزير السياحة

14
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تدخل مدينة جبيل المدن التي ستشهد رسميا نقلا للمباراة النهائية لمونديال قطر، والمقررة الساعة الخامسة عصر الاحد 18 كانون الاول من ملعب لوسيل في قطر، والتي وضعت الارجنتين نفسها أحد طرفيها.


الخطوة جاءت بمبادرة من وزير السياحة ابن مدينة جبيل المهندس وليد نصار، الذي وبحسب رئيس المجلس البلدي للمدينة المهندس وسام زعرور، تولى تأمين الحقوق الخاصة ببث المباراة في ساحة عامة، من قبل الشركة مالكة حقوق بث المباريات من قبل شبكة "بي ان سبورتس" القطرية، مالكة الحقوق في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

وتحدث زعرور عن مبادرة من الوزير نصار، وقيام شركة "وردية هولدينغ" للمحروقات لصاحبها المهندس ايلي جوزف باسيل (مالك امتياز شركة كهرباء جبيل) وابن بلدة الفيدار الساحلية في القضاء عبر نجله يوسف ماليك بتأمين التجهيزات الخاصة بالحدث من شاشة عملاقة بطول ستة أمتار وعرض خمسة أمتار، وتجهيزات خاصة بالصوت ومؤثرات.

ستوضع الشاشة في الساحة الرئيسية للمدينة مقابل شجرة الميلاد العملاقة، في المكان الذي اشتهر سابقا باسم محطة كلاب للمحروقات.

لا كراسي، بل أجواء رياضية بعيدا من الرسميات، ومتابعة للمباراة "ع الواقف" من قبل الحضور الذين سيتقدمهم الوزير نصار وفعاليات "وأهلا وسهلا بالجميع" عبارة كررها رئيس البلدية.

وكشف زعرور عن إجراءات خاصة بالسير، منها قطع الطرق المؤدية الى الساحة نزولا من الشارع الروماني ومن الجهة الشمالية من مفرق الميناء، الى نشر رجال الشرطة البلدية والتنسيق مع الأجهزة الامنية لتأمين المكان اثناء المباراة وبعدها.

وذكر زعرور ان "الراغبين بالمتابعة يستطيعون الإفادة من خدمات المطاعم في المدينة، التي ستعمل كالمعتاد، خصوصا في يوم الاحد وفي فترة الذروة في أيام الميلاد، علما ان جبيل تعهد حركة سياحية على مدار السنة وطوال أيام الاسبوع".

وبذلك تدخل المدينة لائحة المدن العالمية التي ستبث المباراة عبر شاشة عملاقة، وفي طليعتها العاصمة الارجنتينية بوينس أيرس، التي يخوض منتخبها المواجهة بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

الفرجة للجميع من عشاق الفوتبول الذين سيقصدون مدينة الحرف.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout