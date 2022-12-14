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نشاط حافل اليوم للجنة الاقتصاد النيابية.

14
DECEMBER
2022
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والتخطيط جلسة برئاسة النائب د. فريد البستاني وذلك لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بحماية المستهلك وتعديلاته.
وعقدت جلسة اخرى لمناقشة الامور الاقتصادية الملحّة بحضور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، وختاما ترأس البستاني جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لدرس مشروع القانون المتعلق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان تسديد جزء من الاموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة fresh money.
وفي ختام الجلسات الثلاث أدلى النائب بستاني بتصريح حذّر فيه من موضوع التلاعب بنوعية وجودة اللحوم، وطالب الجهات المختصة بإعلان اسماء المخالفين واحالتهم على القضاء.

كما طالب بتشديد الرقابة على مستوردي الادوية الغذائية والتسديد على التسعير بالليرة، كذلك العقوبة لتكون فاعلة لأن المعتمدة حالياً على محال السوبر ماركت مخجلة، معلنًا انهم مع اقفال المؤسسات المخالفة وختمها بالشمع الاحمر.
وأعلن ان اللجنة ستقدّم اقتراحًا معجلًا مكررًا لبعض مواد قانون حماية المستهلك لمساندة وزارة الاقتصاد لتكون رقابتها فاعلة، واضاف ان اللجنة بحثت في وضع دراسة لبعض السلع الأساسية كالبيض والأرز والملح وغيرها على ان يتم تسعيرها اسبوعيا كالمحروقات، وهكذا يطمئن المواطن ان هناك من يراقب وان هناك برنامجاً لذلك.

وشكر حضور وزير الإقتصاد في جلسة اللجنة اليوم.

وعلى صعيد اخر ناقشت اللجنة الفرعية لشركات الضمان موضوع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت لكي يتم تسديد المبالغ النقدية لهم .

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