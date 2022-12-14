هل تنتج عن جلسة التشاور الجمعة صيغة مرضية للجميع لإدارة المرحلة؟

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بعد إبلاغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوزير هكتور حجار نيته عقد لقاء تشاوري الجمعة المقبل على أن يدعو الوزراء رسميّاً اليه غداً، أكّدت مصادر مطّلعة على الأجواء أن ميقاتي وفي المدى المنظور لا ينوي أن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء خصوصاً بعد التوتر الذي تسببت به الجلسة الماضية والشرخ الذي حصل، وكذلك بعد تمنيات من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ذلك على ميقاتي شخصياً لدى زيارته الأخيرة للصرح البطريركي في بكركي.

وفي هذا الاطار أكدت المصادر أن الجلسة لن تعقد في قاعة اجتماعات مجلس الوزراء إنما في أحد صالونات السراي الحكومي، وسيحاول ميقاتي والوزراء التوصل الى صيغة يرضى فيها كل الأطراف بمن فيهم التيار الوطني الحر لإدارة المرحلة المقبلة من دون توتر أو استفزازات.