سكرية طالب وزارة الصحة بإعادة تسعير الادوية المصنعة محليا وتشديد الرقابة بدءا من تفعيل المختبر المركزي

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أبدى رئيس "حملة الصحة حق وكرامة" الدكتور اسماعيل سكرية في بيان، أسفه وتخوفه من "تخلي صناعة الدواء المحلية عن عنوانها الوطني وانزلاقها الى التعاطي التجاري اولا مع الدواء وتغليب سياسة الربح المادي ووضعها فوق اي اعتبار، وقد بدأ ذلك مع انهيار العملة الوطنية من خلال حرمان السوق اللبنانية من العديد من الادوية الوطنية لحصد الدولار خارج لبنان وما زالت".

وقال: "اليوم وبعد رفع المصرف المركزي لدعم المواد الاولية لصناعة الدواء المحلي وبتسليم واستسلام من قبل وزارة الصحة ارتفعت اسعار بعض ادويتها بما يتخطى مبيعها في الخارج، فمثلا تجد دواء يباع في دبي بعد احتساب تكاليف نقل وتخليص وربح صيدلي بما يوازي 110,000 ليرة يباع في لبنان ب 195,000 ليرة".

وطالب وزارة الصحة بـ"إعادة تسعير الادوية المصنعة محليا وتشديد الرقابة بدءا من تفعيل المختبر المركزي".