"أمل" و "التقدمي" : إنتخاب رئيس للجمهورية قادر على الانقاذ اولوية اساسية

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زار وفد قيادي من حركة "أمل" ضم النائب محمد الخواجة والنائب السابق علي بزي والدكتور علي رحال، المقر الرئيسي للحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت، حيث كان في استقبالهم عضوا "اللقاء الديموقراطي" النائبان هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ، وأمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر. وبحث الجانبان خلال اللقاء في المستجدات السياسية والأوضاع العامة.

وأكد الجانبان "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية قادر على تولّي ادارة المسار الانقاذي للبلاد، بما يشكله ذلك من أولوية وطنية أساسية يتحتّم إجراؤها وتوفير كل الظروف والمناخات لإنجازها عبر الحوار الذي يؤدي الى تفاهم الكتل النيابية للتوصل إلى إنهاء حال الشغور وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، مما يقتضي تجاوب الجميع مع مسعى الحوار الذي نادى به رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وشدد الجانبان على "الأهمية المطلقة للسير بالإصلاحات المالية والإقتصادية من دون المزيد من الابطاء عبر خطة تعاف مبنية على رؤية واضحة تحقق المعالجات الفعلية لكل الأزمات التي تعانيها البلاد، وتضمن حقوق الناس، وفي مقدمها حقوق المودعين، المقيمين والمغتربين".

وإذ استذكر الجانبان" العلاقة التاريخية المتينة بينهما التي تكرست في محطات عديدة من النضال المشترك رغم الاختلاف الطبيعي في عدد من المواقف"، أعادا "تأكيد أهمية التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات التي تحدق بلبنان في هذه الظروف القاسية، ومواصلة العمل لاستكمال تطبيق اتفاق الطائف وتكريس سمة العمل الديموقراطي ونهج الحوار والمؤسسات لحماية المواطن وبقاء الدولة".