خطة أمنية لفترة الأعياد في لبنان.. وإطلاق النار العشوائي ممنوع

A + A -

أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي أنه "وضعنا خطّة أمنيّة لفترة الأعياد وسنتشدّد ليلة الميلاد واتُّخذت كل الإجراءات الضروريّة والإستباقيّة".

وكشف أننا "نعمل على تخفيف إطلاق النار ابتهاجاً وسنتشدّد في محيط المطار لمنع إطلاق النار العشوائي".

وأكّد مولوي أنّ "للقوى الأمنيّة الحقّ بالتحرّك التلقائي أمام الجرم المشهود والموقف الرّسمي ثابت بحماية المطار ومحيطه وسمعته ومنع أيّ عمل غير مقبول يحصل فيه أو عبره وسنتصدّى لتصدير الأذى والتهريب عبر المطار".

في سياق منفصل، لفت مولوي إلى أنّ "مولوي: الخطّة الأمنيّة في طرابلس نجحت بنسبة مرتفعة و"ما في غطاء فوق رأس أحد" ونُطمئن المواطنين "عَيْدوا بأمان وفرح ومحبّة لأنّو أمانكن مسؤوليّتنا ومسؤوليّة كلّ عنصر أمنيّ وعسكريّ".