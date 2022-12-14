الأشقر ينبّه من محاذير ...

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شكر رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار على اهتمامه بالبيئة من باب اقتراح حلول للنفايات من خلال فرزها من المصدر.

ووصف في بيان، "إصدار الوزير نصار تعميماً يطلب فيه من المؤسسات السياحية فرز النفايات من المصدر، بالخطوة المهمة"، منبّهاً في الوقت نفسه "الى وجود محاذير تحول دون تنفيذ مفاعيل التعميم".

واذ أشار إلى أن "القيام بعمليات الفرز يتطلب من المؤسسات السياحية الكبيرة (مطاعم وفنادق) توظيفات جديدة بين 3 الى 4 أشخاص"، شكا الأشقر "من أن التجارب السابقة المماثلة أظهرت عدم وجود شركات متخصصة لنقل النفايات المفروزة إنما كان يتم وضعها مع بعضها ويعاد خلطها من جديد، وهذا ما أدى إلى إهدار التكاليف وضياع الجهود المبذولة على فرز هذه النفايات".

وطالب الأشقر الوزير نصار "بإلحاح بضرورة التواصل مع وزارة البيئة والوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار، لتأمين عمليات نقل وأمكنة تناسب النفايات المفروزة وتوفير الأمور اللوجستية للوصول الى الأهداف المرجوة".