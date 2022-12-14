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حرفوش يزور الولايات المتحدة: عاقبوا الفاسدين!

14
DECEMBER
2022
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استهل حرفوش زيارته بلقاء الأعضاء في الكونغرس الأميركي كارول براون، براين ماست، روب ويتمان وبيث فان داين. وقد تم البحث في الملفات اللبنانية التي يحرص حرفوش على انجازها.

وبحسب المعطيات، طالب حرفوش بضرورة فرض عقوبات أميركية ضد الفاسدين في لبنان بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءهم السياسية والحزبية.

كما عرض حرفوش مشروعه "الجمهورية اللبنانية الثالثة" التي تقوم على دولة ديمقراطية يتم فيها إنتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب، وأنّ يكون المجلس النيابي عابرًا للطوائف، وأن يكون القضاء مستقلاً وتتحقق المساواة بين الرجل والمرأة وتتطور المؤسسات الصحية والتربوية والثقافية.

وشدد حرفوش خلال لقاءاته على ضرورة انشاء صندوق سيادي للثروة النفطية والغازية التي ستكون للبنان بعد انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك كي لا تتم سرقة الاموال من قبل المنظومة الحاكمة على مبدأ المحاصصة، مشيراً إلى أن لبنان دخل مرحلة السلام الاقتصادي مع إسرائيل.

كما دعا حرفوش إلى المشاركة بمؤتمر دولي عن مستقبل لبنان يتم التحضير له قريبًا في باريس بمجلس العموم الفرنسي.

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