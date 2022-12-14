المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوليرا تنطلق الجمعة

يطلق وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوليرا، في لقاء يعقد عند العاشرة من قبل ظهر يوم الجمعة المقبل في قاعة المؤتمرات في وزارة الصحة، ويتم خلاله عرض تفاصيل هذه المرحلة وكمية اللقاحات والمناطق المستهدفة.

ويتضمن برنامج اللقاء كلمات لكل من: مؤسسة عامل الدولية عن اهمية الشراكة بين وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية لمواجهة الازمات الصحية، منظمة ميدير عن كيفية اعداد وتدريب فرق التحصين، منظمة اطباء بلا حدود عن كيفية الحفاظ على جودة وسلامة اللقاحات ميدانياً، الصليب الاحمر اللبناني عن اهمية تثقيف المجتمع المحلي عن اللقاح قبل البدء بحملة التلقيح، ووزير الصحة عن نتائج المرحلة الاولى من حملة التلقيح وتفاصيل المرحلة الثانية.