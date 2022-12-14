living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ثلج وبرد ورعد وريح

14
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل و دون تعديل في المناطق الجبلية و الداخلية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، على ان يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر وتنحسر الامطار ليستقر اعتبارا من المساء.
 
وجاء في النشرة الاتي:
 
-الحال العامة:  كتل هوائية باردة نسبيا تؤثر تدريجيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء ، ويتحول الطقس الى متقلب وماطر أحيانا حتى ظهر غد الخميس حيث يستقر تدريجيا وتسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع اعتبارا من يوم الجمعة. 
 
معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.
 
-الطقس المتوقع في لبنان:
 
الأربعاء:  غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية ، تشتد غزارتها اعتبارا من الظهر بخاصة في المناطق الساحلية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما يتوقع تساقط حبات البرد شمالا، ونحذر من تشكل السيول أحيانا، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر.
 
 
الخميس:  غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل و دون تعديل في المناطق الجبلية و الداخلية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، على ان يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر وتنحسرالامطار ليستقر اعتبارا من المساء.
 
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة.
 
السبت:  قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة على الجبال و في الداخل .
 
-الحرارة على الساحل من 15 الى 19 درجة ، فوق الجبال من 8 الى 14 درجة، في الداخل من 6 الى 16 درجة.
 
-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 20 و 50 كلم/س.
 
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب .
 
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60 و80% .
 
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء:  22 درجة.
 
-الضغط الجوي:  764 ملم زئبق
 
-ساعة شروق الشمس:   6,34
 
-ساعة غروب الشمس:  16,30
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout