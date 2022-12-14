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ميقاتي اجتمع بنادي رؤساء الحكومات السابقين...!

14
DECEMBER
2022
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نشرت قناة "الجديد" مقالاً للصحافية راوند بوضرغم بعنوان " تفاصيل اللقاء الليلي الذي جمع ميقاتي بسلام والسنيورة", جاء فيه: "فور عودته من المملكة العربية السعودية، أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حراكا سياسيا، بدأه من بكركي، من ثم الى عين التينة وصولا الى لقاء جمعه مع رؤساء الحكومات السابقين، حيث علمت الجديد ان لقاءً حصل مساء الثلاثاء بين الرئيس ميقاتي والرئيسين السابقين تمام سلام وفؤاد السنيورة، ووضعهما في أجواء زيارته الى المملكة العربية السعودية وزيارته الى بكركي، وأبلغهما أنه لمس تفهما من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لجهة عقده جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لضرورتها القصوى".

وأضاف, "أظهر ميقاتي أمام الرئيسين سلام والسنيورة، وكذلك أمام الرئيس نبيه بري الذي التقاه ظهرا، وأمام البطريرك الراعي حرصه على تسيير أمور الناس وقضاياها الاجتماعية والحد من الانهيار الاقتصادي، والتزامه استيفاء الشروط المطلوبة من صندوق النقد الدولي".

وتابع, "أما المزايدات الطائفية والتحريض الذي رافق انعقاد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، فاعتبر ميقاتي انه جرى تجاوزها بعد لقائه البطريرك. وبخصوص انعقاد جلسة أخرى لمجلس الوزراء، فإن تحديد موعدها سيكون رهن للقضايا الضرورية والملحة وبناءً على الحاح من الوزراء المعنيين وأكثرية المكونات السياسية".

ووفق معلومات الجديد، فإن "ميقاتي أبلغ الرئيسين سلام والسنيورة بأن البطريرك الراعي تمنى عليه الاستمرار بتحمل مسؤولياته الدستورية وتسيير شؤون المواطنين".

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