خاص - انخفاض متوقّع للدولار ..التلاعب مجددا!

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خاص tayyar.org - يتردد أن سعر الصرف في السوق الموازية سيشهد انخفاضا في غضون الأيام القليلة المقبلة نتيجة تطورين:

-أولهما أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انتهى من تأمين الأموال اللازمة لتمويل مؤسسة كهرباء لبنان على منصة صيرفة. وهو لهذه الغاية اشترى كمية كبيرة من الدولارات مما أدى الى ضغط في سوق الصرف واستطرادا ارتفاع غير مسبوق في السعر. وتاليا، سينخفض السعر بمجرّد انخفاض الطلب على الدولار.

-وثانيهما: أن المجلس المركزي سيجتمع الجمعة على الأرجح، حيث من المتوقع أن يخرج سلامة بمثيل لما فعله في تعميمه الشهير الذي أدى الى خفض سعر الصرف بطريقة دراماتيكية غير مبنية على أسس علمية.