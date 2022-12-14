مكتب ميقاتي: رئيس الحكومة المستقيلة يهدف الى "استطابة" التوتر...!

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:





إن المكتب الاعلامي ينفي ما ورد جملة وتفصيلا، فلا نية لعقد جلسة في المدى القريب ، و"استطابة" التوتر، كما ورد في الصحيفة ، ليس نهج الرئيس ميقاتي ، بل من يقفون وراء هذه الاخبار المفبركة ويروّجون لها.

كما تجدر الاشارة الى ان دولة الرئيس يواصل اتصالاته ومشاوراته مع الوزراء للتفاهم على طبيعة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، وهو في صدد الدعوة الى لقاء تشاوري مع جميع الوزراء،قبل نهاية الاسبوع .فاقتضى التوضيح.