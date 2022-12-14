الجمهورية: إلغاء الحوار خطوة إيجابية

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" ان إلغاء الحوار الذي كان مقرراً غداً "خطوة إيجابية، لأنّ الانتخابات الرئاسية تندرج في السياق الانتخابي وفقاً للدستور لا الحوار"، وكررت دعوتها رئيس مجلس النواب إلى "إبقاء الجلسات الانتخابية مفتوحة على ان تترافَق مع تداول في الوقت المستقطع بين دورة وأخرى بين رئيس المجلس والكتل من جهة، وبين الكتل بعضها مع بعض من جهة أخرى، لأنّ إنهاء الشغور يتطلّب دورات مفتوحة كأداة ضغط على الفريق المعطِّل، وتداول مستمر من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية يُعيد الانتظام إلى السلطات الدستورية ويعكس الثقة للرأي العام اللبناني".