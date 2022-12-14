عناوين الصحف ليوم الأربعاء 14 كانون الأول 2022

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الأخبار: ما بعد الدولار الجمركي: الفوضى الشاملة

ميقاتي يريد جلسة وحزب الله يرفض



لبنان يخشى تسلّم هبة القمح والفيول الروسية | أزمة رحلات «إيرفلوت»: بيروت ترفض كل الحلول







الديار: لقاء مرتقب في حارة حريك سيجمع نصرالله بعون وباسيل معاً لوضع النقاط على الحروف

حوار برّي سقط على وقع غياب الميثاقية المسيحية... والمسرحية العاشرة تعاود نشاطها

أسماء رئاسية طويت واخرى الى الأضواء...التوافقيون يتقدّمون اللائحة بانتظار التسوية

البناء: ما علاقة تلاقي القوات والتيار على رفض دعوة بري للحوار بدعوة بكركي لرعايته من الخارج؟ بري يسحب دعوته للحوار الى إشعار آخر… وجعجع: ترشيح قائد الجيش بعنوان الثقة الخارجية دبلوماسية المونديال: ماكرون وباسيل إلى الدوحة… وشراكة الغاز القطرية الفرنسية رئاسية؟



نداء الوطن: "أرنب الحوار" سقط... فهل يرفع بري جلسة الغد إلى 2023؟

ماكرون إلى الجنوب "معايداً" وفرنجية "لن يستسلم" لباسيل!



اللواء: لاءات مسيحية تعطّل الحوار والمجلس والحكومة

مواكبة أميركية لتطوُّر الانهيار.. و«الأمن الحزبي» لإدارة المناطق

النهار: سقوط العرض الحواري الثاني ولا زيارة لماكرون



الجمهورية: طار الحوار بين "القوات" و"التيار"

لماذا التصويب الإسرائيلي على المطار؟





l'orient le jour: Un nouveau niet des chrétiens au dialogue de Berry