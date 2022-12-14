أسرار الصحف ليوم الأربعاء 14 كانون الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

قال مصدر دبلوماسي يتابع عن قرب مسار التحرّكات الأميركية والتركية والكردية في سورية إن واشنطن لا تزال تنجح بإدارة واحتواء الثنائية التركية الكردية رغم السقوف الكلامية المرتفعة وإن التحولات النوعية في المواقف التي تحدث تغييراً جدياً لا تزال بحاجة للمزيد من الوقت والشجاعة

خفايا

قال مصدر نيابي إن عدم المشاركة بالحوار موقف غير مفهوم من أصحابه لأن ما قالوه من وجهات نظر وما وجّهوه من دعوات طالما أنه لا ينجح بضمان انتخاب رئيس فهو يحتاج اقتناع غالبية نيابية وازنة به، والحوار كان مناسبة لمحاولة الإقناع المطلوبة والمكان المناسب لقول ما يجب أن يُقال

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ رفض «القوات» دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، هو رسالة موجّهة أيضاً للحلفاء وتحديداً للمسيحيين الذين سارعوا إلى تلقّف الدعوة على نحو ايجابي.

لوحظ أنّ الوكالة الوطنية للإعلام لم تصحح الخطأ، المرجّح أنّه معتمد عن قصد من جانب المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال، والذي يسميه «رئيس الحكومة».

اللواء: أسرار

همس

ربطت مصادر معنية بين مهمة استطلاعية لدبلوماسي أميركي، ووصول الشخصية التي حلَّت محلَّه إلى بيروت، في إطار البرنامج الأميركي حول سوريا ولبنان.



غمز

علّق نائب متحمِّس على الموقف المتدحرج لتيار وازن، بأن كتلة حزب منافس، أراحته من عناء الإحراج مع حليف له..



لغز

بعد «بيان مسيحي» أعلن رفض الدعوة إلى الحوار الذي دُعي إليه الخميس، سارع قطب بارز إلى إيفاد مقرِّب منه لشرح الجهود التي بُذلت..

الجمهورية: أسرار

بورصة رئاسية وإهتمامات دبلوماسية؟

سجّلت بورصة الاهتمامات الديبلوماسية بالاستحقاق الرئاسي لقاءات بين مجموعة من السفراء انتهت إلى عدم التدخّل فيه.

النزوح السوري... تحرّك من لبنان الى العالم

يستعد مسؤول لبناني رفيع لإطلاق تحرّك مكثف في اتجاه مرجعيات دولية لوضع آلية حل لمشكلة النزوح السوري.

دراسة "مسيحية"... ولكن "لا تفاؤل"

تدرس هيئة مدنية في إحدى الطوائف المسيحية خريطة تحرّك باتجاه قيادات الطائفة لمعرفة مدى إمكان إطلاق مبادرة لجمعها دون تفاؤل كبير.