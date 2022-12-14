living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 14 كانون الأول 2022

14
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس


كواليس

قال مصدر دبلوماسي يتابع عن قرب مسار التحرّكات الأميركية والتركية والكردية في سورية إن واشنطن لا تزال تنجح بإدارة واحتواء الثنائية التركية الكردية رغم السقوف الكلامية المرتفعة وإن التحولات النوعية في المواقف التي تحدث تغييراً جدياً لا تزال بحاجة للمزيد من الوقت والشجاعة

 

خفايا

قال مصدر نيابي إن عدم المشاركة بالحوار موقف غير مفهوم من أصحابه لأن ما قالوه من وجهات نظر وما وجّهوه من دعوات طالما أنه لا ينجح بضمان انتخاب رئيس فهو يحتاج اقتناع غالبية نيابية وازنة به، والحوار كان مناسبة لمحاولة الإقناع المطلوبة والمكان المناسب لقول ما يجب أن يُقال

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ رفض «القوات» دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، هو رسالة موجّهة أيضاً للحلفاء وتحديداً للمسيحيين الذين سارعوا إلى تلقّف الدعوة على نحو ايجابي.

 

لوحظ أنّ الوكالة الوطنية للإعلام لم تصحح الخطأ، المرجّح أنّه معتمد عن قصد من جانب المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال، والذي يسميه «رئيس الحكومة».

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
ربطت مصادر معنية بين مهمة استطلاعية لدبلوماسي أميركي، ووصول الشخصية التي حلَّت محلَّه إلى بيروت، في إطار البرنامج الأميركي حول سوريا ولبنان.


غمز
علّق نائب متحمِّس على الموقف المتدحرج لتيار وازن، بأن كتلة حزب منافس، أراحته من عناء الإحراج مع حليف له..


لغز
بعد «بيان مسيحي» أعلن رفض الدعوة إلى الحوار الذي دُعي إليه الخميس، سارع قطب بارز إلى إيفاد مقرِّب منه لشرح الجهود التي بُذلت..

 

 

 

 

الجمهورية: أسرار

بورصة رئاسية وإهتمامات دبلوماسية؟

سجّلت بورصة الاهتمامات الديبلوماسية بالاستحقاق الرئاسي لقاءات بين مجموعة من السفراء انتهت إلى عدم التدخّل فيه.

 

النزوح السوري... تحرّك من لبنان الى العالم

يستعد مسؤول لبناني رفيع لإطلاق تحرّك مكثف في اتجاه مرجعيات دولية لوضع آلية حل لمشكلة النزوح السوري.

 

دراسة "مسيحية"... ولكن "لا تفاؤل"

تدرس هيئة مدنية في إحدى الطوائف المسيحية خريطة تحرّك باتجاه قيادات الطائفة لمعرفة مدى إمكان إطلاق مبادرة لجمعها دون تفاؤل كبير.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout