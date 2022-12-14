الديار: موسم أعياد مع بحبوحة بالعملة الخضراء

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

سياحياً، تشير المعلومات الى انّ موسم الاعياد واعد جداً ، وسيظهر بوضوح خلال الايام المرتقبة بحيث وصلت نسبة الحجوزات الى 70 في المئة في الفنادق، على ان تصل عشية رأس السنة الى ما يقارب التسعين في المئة، بسبب قدوم سياح عرب من الاردن والعراق ومصر، وأعداد هائلة من المغتربين اللبنانيين لقضاء الاعياد مع الاهل والاصدقاء، الامر الذي يؤكد دخول حوالى مليار دولار الى السوق الاقتصادي، ما يبشّر بالخير مع مطلع العام.



وافيد بأنّ حجوزات المغتربين اللبنانيين وصلت الى 90 في المئة من مقاعد الطائرات قبل أكثر من شهر، كما تشهد المطاعم والملاهي نشاطاً لافتاً، خصوصاً في بيروت وكسروان وفقرا وفاريا، وفق مصادر المعنيين في القطاع السياحي.