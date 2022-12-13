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في مؤشر شكلي اضافي الى التعقيد البالغ الذي وصل اليه الاستحقاق الرئاسي، سقطت فكرة الحوار التي أطلقها الرئيس نبيه بري في ختام الجلسة الرئاسية السابقة، لتأتي جلسة الخميس المقبل، تتويجاً لعشر مسرحيات انتخابية فاشلة، بتعبير النواب أنفسهم، حيث تأكد عجز الكتل النيابية عن تطبيق الدستور واحترام الميثاق بانتخاب رئيس للدولة، ورمز لوحدة الوطن، وفق تعريف رئيس الجمهورية اللبنانية في نص المادة 49 من الدستور.

فناخبو المرشح ميشال معوض متمسكون بخيارهم حتى اللحظة، مع علمهم باستحالات ثلاث امام وصوله: استحالة ميثاقية بفعل تعذر حصوله على اي صوت شيعي، واستحالة دستورية بتعذر اكتمال نصاب الثلثين لعقد جلسة انتخابه، واستحالة سياسية بفعل انعدام امكانية تأمينه اكثرية الخمسة والستين صوتاً المطلوبة على الاقل، نظراً إلى عدم تأييده من عدد كبير من النواب الذين كان يحسبهم في صفه.

اما ناخبو الورقة البيضاء، ففئتان: اولى مرشحها الضمني هو سليمان فرنجية، الفاقد للصفة التمثيلية المطلوبة مسيحياً، وغير القادر حتى اللحظة على تأمين الدعم الاقليمي المطلوب… فيما الفئة الثانية من ناخبي الورقة البيضاء، اعلنت قرارها بالاتجاه نحو مرشح آخر، مجهول حتى اللحظة، علماً أن ممثلها، أي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اعلن بوضوح عدم التصويت لفرنجية، أو حتى لقائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي جدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم التأكيد بألا فيتو على اسمه بالنسبة اليه.

وفي انتظار الخرق الخارجي او الداخلي الذي يمكن ان يسهل الطريق امام ملء الشغور الرئاسي، يجدد الدوران في الحلقة المفرغة على المستويين الاقتصادي والمالي طرح السؤال عن مشروع المرشحين المطروحين، حيث لا يملك اي منهم، في العلن على الاقل، تصوراً واضحاً للمرحلة المقبلة، ما يحتم التفاهم على اولويات رئاسية ترعى الولاية المقبلة، حتى لا يشكل انتخاب الرئيس الجديد تمديداً للأزمة، ولو بشكل غير مباشر.

فاليوم، عيَّد الكابيتال كونترول قبل جميع اللبنانيين، حيث ارجئ البحث فيه الى ما بعد الاعياد. واليوم ايضاً، ذكَّر تقدم تكتل لبنان القوي عبر النائب جورج عطالله بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ممارسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأن المؤسسات اللبنانية، السياسية والقضائية، تقف عاجزة بشكل شبه كامل، امام ملف ينبغي ان تشمله العدالة كأولوية مطلقة، اذا كان هناك من يراهن يوماً ما على استعادة الثقة بالدولة اللبنانية، وبالقطاعات المختلفة التي يعوَّل عليها للنهوض من الكبوة غير المسبوقة في تاريخ البلاد من جديد.