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عدرا: أرقام مثيرة للإستغراب وللغضب..!

13
DECEMBER
2022
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كتب مدير مركز الدولية للمعلومات جواد عدرا في حسابه عبر "تويتر": "أرقام مثيرة للإستغراب وللغضب. الإستغراب من الإصرار على نمط استهلاكي يصعب فهمه بظل الإنهيار الإقتصادي والغضب من تلكؤ الحكومات باتخاذ التدابير المتوجبة في الأوقات المناسبة. بعد انخفاض كبير في حجم الإستيراد إثر الإنهيار الإقتصادي ها هو لبنان يعود إلى الحجم ذاته ما قبل الإنهيار."

وأكمل: "فمن حجم استيراد بنحو 20 مليار دولار في 2018 إلى 11,300 مليار $ في 2020 إلى 13,600 مليار $ في 2021 إلى 17,800 مليار $ حتى تشرين الثاني 2022. التجار استبقوا الزيادة الجمركية فملؤوا المستودعات مطمئنين إلى تلكؤ الحكومات."

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