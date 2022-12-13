وفد من نقابة المعلمين ورابطة الاساتذة المتفرغين في "اللبنانية" زار اكاديمية الملكة رانيا في الاردن

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زار اليوم، وفد تربوي من نقابة المعلمين في لبنان، ومن رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، ضم عن النقابة الأمين العام أسامة أرناؤوط ومسؤولة الشؤون الدولية ثناء أبو حيدر، وعن الرابطة عضوي الهيئة التنفيذية دانيال القطريب وندى أبو علي، "أكاديمية الملكة رانيا للتدريب" في الأردن، وذلك "لبحث أطر التعاون والتدريب بين الجهتين"، بحسب بيان.

وكان في استقبالهما من الأكاديمية رئيسها أسامة عبيدات والمدير التنفيذي للتدريب عبد المجيد شملاوي وجنان عساف. ووجّه الوفد اللبناني دعوة إلى المسؤولين في الأكاديمية لزيارة لبنان والاستفادة من خبراتهم في التدريب الأكاديمي للمعلمين في لبنان.