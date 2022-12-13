حجار زار الراعي لوضعه في أجواء الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء: كان من الممكن إيجاد حلول ميثاقيّة ودستوريّة دون اللجوء إلى أنعقاد جلسة

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زار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لوضعه في أجواء الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والموقف الذي أعلنه من داخلها وكواليس التحضيرات التي سبقتها. خلال اللقاء، أكّد حجار للراعي بأنه كان من الممكن إيجاد حلول ميثاقيّة ودستوريّة للحاجات الانسانية الملحّة دون اللجوء إلى أنعقاد جلسةٍ لمجلس الوزراء. إضافة إلى ذلك، أطلع حجّار الراعي على مبادرةٍ تشاوريّة تمّ إطلاقها لتعزيز الحوار ومنع التعدّي على الدستور، وبأن الرئيس ميقاتي تبلّغ أستعداد الوزراء المقاطعين إلى لقاءٍ تشاوري في نهاية هذا الاسبوع، ونحن بإنتظار جوابه.