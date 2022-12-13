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نشاط ميلادي تحت عنوان Christmas in the City من تنظيم جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية LNE في مدرسة القلب الأقدس _ الفرير الجميزة

13
DECEMBER
2022
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فرحة الميلاد ب بيروت
نشاط ميلادي تحت عنوان Christmas in the City من تنظيم جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية LNE في حرم مدرسة القلب الأقدس _ الفرير الجميزة من 16 والى 30 كانون الأول برعاية وزارتي السياحة والشؤون الإجتماعية وبالتعاون مع إدارة المدرسة وبالشراكة مع LBCI.
من قلب بيروت ومن الجميزة تحديداً، يهدف هذا السوق الميلادي الى بعث روح الميلاد والفرحة وجمع العائلات والأحبة. يؤمن هذا المعرض أقساط مدرسية لبعض الطلاب الأكثر حاجةً في المدرسة بالإضافة الى المساعدات لبعض العائلات المحتاجة
لهذا النشاط عدّة أوجه، إقتصادية، وترفيهية وفنيّة، مع الحفاظ على روحية العيد.
في الإقتصاد، النشاط عبارة عن سوق ميلادي ضخم يسمح لأصحاب المنتجات بتصريف إنتاجهم، ويشجع أصحاب المبادرات والمشاريع الجديدة على الإستمرار، مع مساحة للمأكولات على أنواعها، ولا ننسى محبي النبيذ الذين سيتذوقون ألذّ الأصناف.
أما بالترفيه، سيبدأ مع مسرحيات لأبرز الممثلين والشخصيات المسرحية المحبوبة من جميع الأولاد، مع مساحة آمنة للألعاب.
معنا سيعيش أولادنا مغامرة رحلة القطب الشمالي مروراً بمراحل عديدة قبل الوصول الى PAPA NOEL ليلتقطوا معه ومع الغزلان الحقيقية صور تذكارية. نُذَّكر أن الدخول مجاني لمن هم تحت العشر سنوات.
لإرضاء كل الأعمار، سيتواجد فنانين ضمن أيام محددة مسبقاً سيعلن عنها قبل إفتتاح النشاط.
أما عن روحية العيد التي بتبقى هي الأساس، فالكونسرفاتوار الوطني بقيادة المايسترو عبدو منذر سيقدم كورال ميلادي مجاني يُستتبع بقداس عشية العيد داخل كنيسة المدرسة.
لاقونا عالجميزة لنعيّد سوا.

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