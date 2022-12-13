وفد لجنة الشؤون الخارجية النيابية جال في الجنوب لاثارو: نقدر عمل السلطات اللبنانية لضمان تمكين اليونيفيل من إنجاز مهمتها

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جال وفد من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برئاسة النائب فادي علامة وعضوية النواب: بيار ابو عاصي، الياس اسطفان، الياس خوري، ناصر جابر، نعمة افرام وسليم الصايغ، منطقة الجنوب.

المحطة الاولى للوفد كانت في ثكنة بنوا بركات التابعة للجيش اللبناني في صور، حيث كان في استقبالهم قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن مارون قبياتي الذي شرح عمل وعمليات الجيش في المنطقة.

الناقورة

ثم انتقل الوفد النيابي إلى مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة، وكان في استقبالهم قائد اليونيفيل الجنرال أورلاندو لاثارو وكبار الضباط.

وبعد التحية العسكرية لثلة من جنود اليونيفيل، عقد اجتماع مغلق استمر اكثر من نصف ساعة، عرض خلاله لاثارو لدور اليونيفيل والقرار ١٧٠١ وتنسيق قوات الطوارىء الدائم مع الجيش اللبناني.

وعلى الاثر، صرح رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام: "يسعدني أن أرحب بالبرلمانيين من لجنة الشؤون الخارجية اللبنانية في مقر اليونيفيل اليوم. يتم تجديد مهمتنا هنا في جنوب لبنان كل عام من قبل مجلس الأمن بناء على طلب الحكومة، ونحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية لإنجاز ولايتنا".

أضاف: "من المهم للمسؤولين المنتخبين، مثل الموجودين هنا اليوم، أن يروا التقدم الذي نحققه هنا في الجنوب عن كثب. ونحن نقدر عمل السلطات اللبنانية لضمان تمكين اليونيفيل من إنجاز مهمتها. اننا فخورون بعلاقات العمل القوية بيننا وبين القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية الأخرى، والتي ساعدت في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة".

وختم: "سنواصل دعم المجتمعات المحلية التي تستضيفنا بمشاريع في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والتعليم والبيئة والأمن الغذائي وغيرها. وسنواصل العمل معا لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في حل طويل الأمد ووقف دائم لإطلاق النار".