نقابة مهندسي الشمال وجامعة AUT...يوقعان بروتوكول تعاون

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وقعت نقابة المهندسين في طرابلس والشمال ممثلة بالنقيب بهاء حرب بروتوكول تعاون، مع الجامعة الاميركية للتكنولوجيا AUT فرع الشمال، ممثلة بمديرها الدكتور المهندس باسم بخاش، منسق كلية العلوم التطبيقية الدكتور المهندس كميل قليمي، نائب رئيس الجامعة للمشاريع الخارجية في الشرق الاوسط الدكتورة نسرين ضناوي، الدكتورة جميلة مالتي، المهندس جورج عبودة وسليم ايوب، في حضور نائب النقيب المهندس خضر حسين، امين المال الدكتور محمد شيخ النجارين والمديرة الادارية نادين نشابة، وذلك في مقر النقابة في طرابلس.



وتم التوافق على "التعاون والتنسيق لأجل تفعيل وتطوير معلومات مركز التدريب، لدى نقابة المهندسين من خلال دورات تدريبية ومحاضرات ونشاطات متعلقة باختصاصاتهم على إختلافها، نظرا ً لأهمية تنمية قدراتهم".