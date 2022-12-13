الحاج حسن يطمئن اللبنانيين: المنتجات الزراعية خالية من الكوليرا

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أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، نتائج الفحوص المخبرية للعينات العشوائية الخاصة ببكتيريا الكوليرا ، التي اجرتها مصالح الوزارة في محافظات بعلبك - الهرمل ، النبطية والجنوب بالتعاون مع غرف التجارة و الصناعة و الزراعة، وبتمويل من غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة في طرابلس و الشمال ، في حضور المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود ،ورئيس الغرفة في الشمال توفيق دبوسي، وممثلين عن الغرف في كل المحافظات اللبنانية ورؤساء المصالح الاقليمية في الوزارة ومديرين.

وكشف الحاج حسن في تصريح، عن "اجراء 55 فحصاً عشوائياً في جميع محافظات البقاع و الجنوب، كما واجري 60 فحصاً في محافظات الشمال و جبل لبنان مما يمكن اعتباره عملية مسح عشوائية لجميع المحافظات اللبنانية ، حيث أتت نتيجة جميع الفحوصات التي أجريت والتي يبلغ عددها 115 فحصاً مخبرياً "سلبياً" ، معلناً انه "نتيجة الفحوصات المخبرية يمكننا تأكيد خلو المزروعات اللبنانية من بكتيريا الكوليرا".

وأضاف : "نحن حرصاء أولاً وقبل كل شيء على إيصال المنتوجات السليمة و الصحية إلى المواطن اللبناني ، ونتيجة حرصنا على أمننا الغذائي تنعكس تلقائيا على المنتوجات التي يتم تصديرها الى الخارج ، و التي تخضع للفحوصات مرتين ، الأولى قبل تصديرها و الثانية عند وصولها الى بلاد الاستيراد، و جميع الفحوصات تأتي مطابقة للمواصفات الصحية المطلوبة".

كما و أعلن وزير الزراعة " إطلاق حملة وطنية مجانية لفحص التربة تستطيع الوزارة من خلال نتائجها ان توجّه المزارع بشكل أدق للاستفادة من أرضه بأقل تكلفة وتقليل استعمال الاسمدة الزراعية بانتاجية اعلى ".