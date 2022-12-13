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رابطة المودعين: استهداف مدفوع وممنهج لمن يمثّل المصالح الحقيقية للمودعين

13
DECEMBER
2022
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أعلنت رابطة المودعين، في بيان، أنه "في سياق الحملات المستمرّة التي تشنّها المصارف وشركاؤها في المنظومة السياسية، على الناس والمودعين وكلّ من يحمل صوتهم ويدافع عن مصالحهم، نشر فيديو يتضمّن عددا من المغالطات والسّقطات المهنية التي تطاول الرابطة وعددا من هيئات المودعين".

ولفت البيان الى ان "ضحالة المعلومات وسطحية التقرير لا تستأهل الردّ، لكننا نجد في توقيت نشر التقرير (الفيديو) وأسلوبه، إشارة واضحة الى استهداف مدفوع وممنهج لكلّ من يمثّل ويعبّر عن مصالح المودعين الحقيقية في توقيت إنضاج صفقة مالية تسعى المصارف الى إمرارها من دون اعتراض الفئات المتضرّرة او معارضتها".

ووجدت الرابطة "في ذلك فرصة لتأكيد ثباتنا كرابطة للدفاع عن مصالح المودعين، وتحديداً أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، على استمرار المواجهة والعمل بكلّ جدية لاستعادة الحقوق والودائع، كما هي، تحت عنوان واضح ينصّ على توزيع عادل للخسائر ويحمّل المصارف الفجوة المالية ويرفض تحميلها للناس والمجتمع عبر طروحات الصناديق السيادية ورهن أصول الدولة وثروات البلد النفطية".

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