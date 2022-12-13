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أهالي المعتقلين في سجون الإمارات نفذوا وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية مطالبين بالإفراج عن ابنائهم

13
DECEMBER
2022
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نظّمت لجنة المتابعة لأهالي المعتقلين في سجون الإمارات قبل ظهر اليوم ، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية في وسط بيروت، للمطالبة بالإفراج عن اللبنانيين المعتقلين، شارك فيها حشد من الأهالي الذين رفعوا اليافطات ورددوا الشعارات التي تندّد باستمرار الإعتقال.

وألقى عفيف شومان بالمناسبة كلمة باسم الأهالي دعا فيها الإمارات" إلى التجاوب مع المساعي الهادفة لإطلاق سراح المعتقلين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم قصدوها بداعي العمل وسعياً وراء حياة كريمة والتزموابأنظمتها وقوانينها ولم يقوموا بأي نشاط يمسّ أمنها واستقراها وهم المعروفون لدى الجميع وبخاصة الإمارات بأنهم بعيدون كل البعد عن أي انتماء سياسي، وبالتالي فإن إستمرار اعتقالهم يشكّل خرقاً لأبسط قواعد الضيافة والأخوّة وتمادياً في جريمة كان من الواجب وضع حد لها منذ زمن طويل".

واستغرب شومان"التقصير الفاضح من قبل السلطات اللبنانية إزاء هذا الملف والغياب التام عن أي دور إيجابي يثلج صدور المعتقلين وأهاليهم لا سيما غياب وزارة الخارجية ووزيرها الذي رفض الإجتماع بوفد من الأهالي وكأن المعتقلين من كوكب آخر وكأنه وزير خارجية دولة أخرى".


وختم شومان مؤكداً" المضي في متابعة هذا الموضوع وبوتيرة متصاعدة وبكل وسائل التحرك المتاحة حتى يتم إطلاق سراح المعتقلين".

 

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