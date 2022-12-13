بو صعب: حصرنا التحويلات إلى الخارج بهذه الأمور

A + A -

أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب, بعد جلسة مناقشة "الكابيتال كونترول" اليوم, الى أنّه "حصرنا التحويلات إلى الخارج بالأمور المتعلقة بالطبابة الخارجية والطلاب الذين يدرسون في الخارج".



وقال: "التوجه نحو إعطاء المواطنين حقوقهم بالسحوبات في الأمور المتعلقة بالاستشفاء والطبابة الداخليين".

وأضاف بو صعب, "لا نعمل لحماية المصارف, ولكن اذا انهار القطاع المصرفي تذهب أموال المودعين ايضا".

وكانت قد عقدت جلسة جديدة, للجان النيابية المشتركة في مجلس النواب, صباح اليوم الثلاثاء, لاستكمال مناقشة مشروع قانون "الكابيتال كونترول".