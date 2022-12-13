بالفيديو - داليا داغر تكسب الرهان مرة جديدة: 10 ساعات متواصلة من البثّ المباشر

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بروح تفاؤلية وطاقة ايجابية، اطلّت مؤسِّسة ورئيسة جمعية "سطوح بيروت" الاعلامية داليا داغر يوم أمس عبر متابعيها في بثّ مباشر لمدّة 10 ساعات متواصلة على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، من الساعة 12 ظهرا حتى العاشرة ليلا، وذلك في مهمّة جديدة تهدف الى نشر التوعية وتجييش الدعم لـ"تيليتون سطوح بيروت" في عيده العاشر الذي سيقام يوم 23 كانون الاوّل الجاري تحت شعار "We are Ten".

داليا داغر تكسب الرهان مرّة جديدة من خلال هذا التحدّي الفريد من نوعه، والذي حظي بأكثر من 50 ألف مشاهدة على مدار الـ10 ساعات في أقلّ من 24 ساعة، وهذا إن دلّ على شيء، فهو على الثقة التي يوليها متابيعونها كإعلامية، وناشطة إجتماعية، وبفضل تأثيرها في العمل الإنساني الذي تقدّمه بشفافية منذ 10 سنوات مع فريق عملها من خلال جمعية "سطوح بيروت" في لبنان، ومؤخرا عبر جمعية "Les toits de Beyrouth" في العاصمة الفرنسية باريس.

ويكرّس هذا البثّ المباشر هدف داغر في توسيع شبكة المساعدات التي تسعى اليها كلّ عام في لبنان والإنتشار من أجل إنجاح "تيليتون سطوح بيروت" وجمع أكبر عدد ممكن من التبرعات لمعالجة حالات صحّية صعبة، لا بل اكثر من ذلك، لإنقاذ ارواح دقّت باب الجمعية لتكون شمعتهم المضيئة المتبقية في زمن الميلاد من كلّ عام.

لم تخفِ داغر في خلال البثّ المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها، وهي تعرف أنّ التيليتون يزداد صعوبة سنة بعد سنة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان؛ كما تعرف حجم الحالات الصحية تحديدا التي تطرق بابها، والتعقيدات الكثيرة التي ترافق مراحل علاجها سواء على المستوى المادّي او حتى على المستوى المعنوي والنفسي.

تشكر داغر فريق عملها الذي يقف الى جانبها كعائلة واحدة منذ 10 سنوات، والذي يعمل بشكل دؤوب للوصول الى اهداف الجمعية، وتقول: "جمعية سطوح بيروت لا تضمّ فقط أعضاءها وفريق عملها، بل تضمّ كل من ساندها في الـ10 سنوات الاخيرة وكلّ متبرّع من لبنان ومن الاغتراب"، فهي تعرف أنّه لولا ثقة المتبرعين كل عام لما وصلت الجمعية الى ما هي عليه اليوم، ولما كانت تقوم بمهام هي بمثابة مهامة دولة او وزارة بحدّ ذاتها.

وبالتزامن مع البث المباشر، كانت الجالية اللبنانية في العاصمة الفرنسية باريس تنشط على الأرض للترويج لـ"تيليتون سطوح بيروت" من خلال تجوال عدد من أبنائها على الأماكن التي تشهد تجمّعات لللبنانيين وحثّهم على المشاركة بالتيليتون يوم 23 كانون الاول الجاري، كما كان لبعضهم مداخلات على الهواء مباشرة لنقل الأجواء من الاغتراب.

وتخلّل البثّ أيضا، توزيع قسائم شرائية بقيمة 500 ألف ليرة لبنانية على 10 أشخاص بالتعاون مع رئيس بلدية بلاط – جبيل عبدو العتيّق، وسوبرماركت فضّول في جونيه.

يُذكر أنّه يمكنكم متابعة "تيليتون سطوح بيروت" هذا العام عبر شاشة الـOTV يوم الجمعة 23 كانون الأوّل الجاري، كما يمكن لمن يريد التبرّع زيارة ايّ فرع من فروع OMT والتبرّع بإسم جمعية "سطوح بيروت"، او زيارة موقع الجمعية http://stouhbeirut.org ، او زيارة مكاتب الجمعية في الزلقا (سنتر PROMENADE، الطابق الثاني) والتبرّع شخصيا.

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