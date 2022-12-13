خريش: انعقاد الحكومة خطيئة وضرب لموقع رئيس الجمهورية...

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لفتت نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسية مي خريش, الى أنّ "الرئيس ميقاتي بدعوته مجلس الوزراء للانعقاد ضرب الصيغة السياسية، وحزب الله بحضوره الجلسة أكّد وشارك بإقصاء مكون عن الحياة التشاركية التي كانت مبنية على الميثاقية".



وقالت خريش, في حديثٍ لـ "صوت لبنان": "انعقاد الحكومة خطيئة وضرب لموقع رئيس الجمهورية والمكون المسيحي".



وأشارت الى أنّ "العلاقة مع حزب الله تأسست بهدف بناء الدولة وليس الانقضاض على المكونات الأخرى وإنما التقاء الإرادات".

وأضافت, "ما يجري في العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله خطير، ورئيس التيار جبران باسيل فسّر يوم الأحد الماضي بعض الأمور وشرح الالتباسات التي حصلت".



وتابعت, "أهنأ القاضية غادة عون على جرأتها في الملفات الموكلة إليها".