الوزير بيرم: الولايات المتّحدة هي من عرقلت وصول الكهرباء إلى لبنان

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أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم في حديث لإذاعة "النور" أننا "حريصين على موقع رئاسة الجمهوريّة ونحترم هذا المقام".

وفيما يتعلق بملف الغاز اللبناني، قال بيرم إن "هذا الملف يحتاج إلى استثمار والاستثمار يحتاج الى استقرار ولمصلحة الجميع يجب التركيز على استقرار لبنان، وهذا ما شدّدت عليه في "مؤتمر الوظائف المرتبطة بقطاعي النفط والغاز وحقوق العاملين" في جنيف".

وأضاف أن الأجواء جادة في ملف التنقيب عن الغاز والبدء بعملية التنقيب، والمصلحة العالميّة واللبنانيّة تتمثّل بعدم التأخير في عملية وسلامة استمرار استحقاق التنقيب وعدم عرقلة الملف".

واعتبر بيرم أن "الولايات المتّحدة الأميركية هي من عرقلت وصول الكهرباء إلى لبنان، وهي المسؤولة عن معالجة ملف الكهرباء في لبنان وعدم القبول بالهبة الإيرانية".

ولفت إلى أننا "نتابع ملف الاتصالات بعناية، وسنستمع اليوم للشركتين "ألفا" و"تاتش" لمحاولة تدوير الزوايا، لأن قطاع الاتصالات قطاع مهم جدًا، ويجب بذل العناية للوصول إلى حلّ وسطيّ في هذا الملف".