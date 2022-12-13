احتفال بالميلاد لهيئة غوتنبرغ في السويد في التيار

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أحتفلت منسقية غوتنبرغ في السويد بمناسبة الاعياد الميلادية لمشاركة اللبنانيون في الامل الذي ننتظره جميعا.

وجاء في كلمة المنسق جوزيف علوان، بعد تهنئة الحاضرين بالاعياد، بأنه وفي الوقت ذاته تعزيهم بفراغ الرئاسة الاولى والثالثة ولأنو عيد الميلاد هو عيد الرجاء والامل وخصوصا لبنان مكرس لقلب مريم الطاهر فنحن على يقين بأن لبنان في النهاية سيتغلب على المنظومة الفاسدة. وأضاف متمنيا أن يكون خلاص لبنان قبل عيد خلاص البشرية في شهر نيسان السنة القادمة. ودعا الى اللبنانيين أن يخلصهم الله من الفاسدين والاشرار وعابدي المال والسلطة.

وكان نائب منسق السويد ناجي الضهر قد دعا اللبنانيون أن يصمدوا ضد الحملات المغرضة المحلية والاعلامية التي لا تزال تشنها من وراء الستار أركان هذه المنظومة. وفي الختام تبرع الرفيق الضهر بمبلغ 500 دولار من اجل دعم هذا الصمود.