وفد نقابة موظفي شركتي الخليوي من السراي: يدنا ممدودة لكل الحلول

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أكد وفد نقابة موظفي شركتي الخليوي، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، أن الموظفين لا يطالبون بأي شيء إضافي عن ما هو منصوص عليه في عقد العمل الجماعي، موضحا أن الزيادات التي يطالب بها ليست بجديدة والموظفون يتساوون ضمن عقد العمل الجماعي وجُلّ ما نطلبه حق بسيط وهو ما لم يطبق منذ سنة 2018.



وأشار الوفد إلى أن يد النقابة ممدودة لكل الحلول التي تخدم مصلحة القطاع والموظفين، مشددا على أن الموظفين ولا مرة إلا وكانوا منفتحون على الحلول التي تراعي أوضاع الموظفين، وقال:" التفاؤل بالوصول إلى الخواتيم المرجوّة".



وأكدت النقابة أنها تعمل قدر المستطاع لخدمة اللبنانيين وتسيير أمورهم بالطريقة التي تحفظ وتصون وتؤدي لزيادة المداخيل لهذا القطاع.