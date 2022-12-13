احتفال بعيد الميلاد لهيئة كولكو مونتريال

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احيت لجنة النشاطات في هيئة كولكو مونتريال_التيار الوطني الحر ممثلة بشخص مسؤولتها غيتا عون، حفلة عيد الميلاد ٢٠٢٢ في مطعم nuits de beyrouth بتاريخ ١١ كانون الاول ٢٠٢٢ . بحضور منسق هيئة كولكو مونتريال السيد أنطوان مناسا والهيئة التنفيذية ومسؤولي اللجان و عدد كبير من الأعضاء والمناصرين والأصدقاء برفقة عائلاتهم و اطفالهم فكان لقاء عائلياً بامتياز .

حضر اللقاء امينة سر كولكو كندا السيدة عبير شمعون، منسق هيئة كولكو تورنتو الرفيق وليد الحداد، مسؤول لجنة التعبئة ولجنة الشباب في كولكو كندا الرفيق فادي القسيس، مسؤول لجنة الأعلام في كولكو تورونتو الرفيق أنطوني جلبوط، و بعد الترحيب بالحضور عرضت الهيئة فيلماً قصيراً عن نشاطاتها خلال العام المنصرم و قد اعدته امينة سر كولكو مونتريال ماريا مارون . ثم القى السيد مناسا كلمة شكر فيها الحضور و الرفاق على عملهم الدائم طوال هذه السنة و تكلم عن معنى العيد فهو عيد التسامح و العطاء و الاخوة و التفاهم والمحبة والوفاء و هي من ميزات التيار الوطني الحر و اكد اننا لن نتخلى يوماً عن حقوقنا . و تمنى للجميع عيد ميلاد مجيد و سنة مباركة

وطبعًا ، كان هناك برنامج ميلادي متكامل للأطفال ، وذلك بحضور Santa claus الذي وزع الهدايا. فكانت الفرحة عارمة و انتهى الحفل بحلوى العيد و جوائز التونبولا . #لبنان_يجمعنا