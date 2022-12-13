عشاء بمناسبة عيد الميلاد لهيئة كولكو ادمنتون في التيار

A + A -

أقامت هيئة كولكو ادمنتون في التيار الوطني الحر عشاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد في صالة كنيسة سيدة المعونات ادمنتون ، و قد حضر العشاء الموسنيور شارل سعد ، منسق الهيئة السيد ايلي مرقص و مسؤولة لجنة الاعلام في كولكو كندا السيدة ساندي عبدالاحد و مسؤولة شؤون المرأة السيدة اليان علوان و عدد من الملتزمين و المناصرين في التيار الوطني الحر .

و قد القى منسق الهيئة السيد ايلي مرقص كلمة شكر فيها الجميع على حضورهم و دعمهم الدائم لمسيرة التيار الوطني الحر في جميع الاستحقاقات ، كما تمنى لهم اعياد مباركة و مجيدة عسى ان يكون الميلاد المجيد ميلادًا جديدا لوطننا الحبيب وأهلنا في لبنان .

ميلاد مجيد و عام سعيد .