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الوزير فياض يواصل اجتماعته في باريس

13
DECEMBER
2022
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تابع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور وليد فيّاض، زيارته إلى باريس وعقد مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين الرسميين في فرنسا والممثلين عن شركات خاصة معنية بالاستثمار في قطاع الطاقة. فاجتمع مع السفير Pierre Duquesne، المكلَّف بتنسيق المساعدات الدولية الوافدة إلى لبنان كما ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر CEDRE، في دارة سفير لبنان في باريس، حيث تناول الحديث تطورات الوضع الاقتصادي في لبنان عمومًا والتحديات التي لا يزال يواجهها قطاعي النفط والطاقة على ضوء القرارات الإصلاحية التي أقرتها وزارة الطاقة والمياه في الأشهر الأخيرة. وشدد السفير Duquesne على أهمية إدارة الخسائر في قطاع الكهرباء والسير قدمًا في مسألة إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. ونوّه السفير Duquesne بالخطة الواقعية التي يحملها الوزير فيّاض لإعادة القطاع إلى حيويته، أملًا أن تُعمم هذه الواقعية على كافة محاوريه اللبنانيين وواعدًا باستمرار فرنسا بدعم لبنان، بالتوازي مع قيام السلطات اللبنانية بالإصلاحات اللازمة.
 
كما تواصل الوزير فيّاّض مع السيّد Patrick Durel، المستشار الدبلوماسي في شؤون الشرق الأوسط لرئيس الجمهورية الفرنسية، السيّد Emmanuel Macron، واتفقا على مؤازرة فرنسا للجهود اللبنانية مع كل من البنك الدولي، من جهة، لتسهيل القروض المتعلقة باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ومع السلطات القطرية، من جهة أخرى، في إطار عملية التنقيب في البلوك رقم 9 وخطة إصلاح قطاع الكهرباء، مع الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية الفرنسية، السيّد Emmanuel Macron، سوف يقوم بزيارة إلى قطر بعد غد يوم الأربعاء.
 
كما التقى الوزير فيّاض بمجموعة من المدراء في شركة EDF حيث تم استعراض المشاريع التي تشرف عليها الشركة في لبنان والدعم التقني التي تقدمه الشركة في المراحل اللاحقة لوضع خطة إصلاح الكهرباء حيّز التنفيذ.
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